Литературный прием, использованный А. Плещеевым в строчках: Вот и дождик посмотри-ка, Хлынул словно из ведра; Скучно, холодно, как будто Не весенняя пора! А) олицетворение, Б) гипербола, В) метафора, Г) сравнение

Литература

Литературный прием, использованный А. Плещеевым в строчках: Вот и дождик посмотри-ка, Хлынул словно из ведра; Скучно, холодно, как будто Не весенняя пора! А) олицетворение, Б) гипербола, В) метафора, Г) сравнение

Автор: Гость