Литературный прием, использованный А. Плещеевым в строчках: Вот и дождик посмотри-ка, Хлынул словно из ведра; Скучно, холодно, как будто Не весенняя пора! А) олицетворение, Б) гипербола, В) метафора, Г) сравнение
Литература
Литературный прием, использованный А. Плещеевым в строчках: Вот и дождик посмотри-ка, Хлынул словно из ведра; Скучно, холодно, как будто Не весенняя пора! А) олицетворение, Б) гипербола, В) метафора, Г) сравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю сравнение напртиер СЛОВНО из ведра и еще КАК БУДТО не весенняя пора
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