2) при образовании неправильной дроби m/12 в смешанное число получили неполное част??ое 20 и остаток 10. найдите значение m.

Математика
2) при образовании неправильной дроби m/12 в смешанное число получили неполное част??ое 20 и остаток 10. найдите значение m.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А/7=19 ост.5 а=19*7+5=138 м/12=20 ост.10 м=12*20+10=250
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