2) при образовании неправильной дроби m/12 в смешанное число получили неполное част??ое 20 и остаток 10. найдите значение m.

Математика

2) при образовании неправильной дроби m/12 в смешанное число получили неполное част??ое 20 и остаток 10. найдите значение m.

Автор: Гость