Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы. Укажите падеж имён существительных. без апп_тит_ , на б_рёзу, у ш_фёр_ , из к_стрюл_, к в_кзалу, по ул_ц_

Русский язык
Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы. Укажите падеж имён существительных. без апп_тит_ , на б_рёзу, у ш_фёр_ , из к_стрюл_, к в_кзалу, по ул_ц_
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без аппетита (р.п.), на березу (в.п.), у шофера (р.п.), из кастрюли (р.п.), к вокзалу (д.п.), по улице (д.п.)
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