Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы. Укажите падеж имён существительных. без апп_тит_ , на б_рёзу, у ш_фёр_ , из к_стрюл_, к в_кзалу, по ул_ц_

Русский язык

Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы. Укажите падеж имён существительных. без апп_тит_ , на б_рёзу, у ш_фёр_ , из к_стрюл_, к в_кзалу, по ул_ц_

Автор: Гость