Напиши названии дерева. сосна.....кедр.......ель........ и название шишки
Русский язык
Напиши названии дерева. сосна.....кедр.......ель........ и название шишки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосновая шишка, сосновые шишки кедровая шишка, кедровые шишки еловая шишка, еловые шишки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
История
В русской правде упоминается сельская община, членами которой были свободные сел??ские жители, связанные круговой порукой. Община именовалась.........
Русский язык
Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы. Укажите падеж имён существительных. без апп_тит_ , на б_рёзу, у ш_фёр_ , из к_стрюл_, к в_кзалу, по ул_ц_
Русский язык