Помагите пожалуста две заданиии
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Помагите пожалуста две заданиии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.1Yes i like tennis it's a good sport 2My favorite tale for a goldfish 3No i not often play a tennis 4Yes i can get a book from library
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