Помагите пожалуста две заданиии

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Помагите пожалуста две заданиии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.1Yes i like tennis it's a good sport    2My favorite tale for a goldfish    3No i not often play a tennis    4Yes i can get a book from library
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