Сочинение на тему '' истории которые произошли с вами в лесу ''

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А историю в стихах можно ? ))) Как-то по лесу, гуляя просто так, Мне навстречу выбежал маньяк. Я его ничуть не испугалась, Так как поутру пила коньяк. Вот иду к нему я в мини юбке, Бёдрами виляя так и сяк. У маньяка чуть не спали брюки, Обалдел от пошлости маньяк. Подхожу, стреляю сигаретку, Вижу злобный блеск в его глазах, Тут мне почему-то стало мерзко, А маньяк, напротив, шёл в азарт. Он меня схватил за шею дерзко, Ножик засверкал в его руках, Заорала я довольна резко, Даже и не выразишь в стихах! В пах ему я двинула копытом, Хорошо была на каблуках, Встал столбом маньяк со ртом открытым, Еле удержавшись на ногах. Но, читатель мой, ни тут то было! Я его пинками повалила! Била по лицу! По телу била! И кричала, чтоб он сдох скотина! А маньяк визжал и матерился, Знать не ожидал такой расклад, Головой о землю в страхе бился, От меня сбежать надумал, гад! Я совсем от злости осмелела, Потащила его тело к ёлке, Говоря, ещё тебя увижу, Будешь жрать еловые иголки! Я к стволу маньяка привязала, Из его кармана взяв верёвку, Сразу на душе мне полегчало, Как его отделала я ловко! Прилегла на травку отдыхая, Проклиная чёртов тот коньяк! Думая, какая ж я плохая, Кто ж из нас двоих теперь маньяк???