Номер (п) и (5)!!!!!!!!!

Окружающий мир
Номер (п) и (5)!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) спросил бы что случилось 2) позвал бы взрослых 3) взрослые помогли бы больному
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