Сочинение:Моя любимая книга о животных

Литература
Сочинение:Моя любимая книга о животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая книга о животных. Это книга которая мне очень много рассказала благодаря ей я узнала то что почему перелеты птиц происходит именно осенью. А еще она помогла мне узнать о том что насекомые делятся на многие классы. Моя книга просто бесподобна. Хотя я думаю что все книги это просто чудо.Они нам помогают во всем в жизни, в работе, в школе. Да вообще книги это просто сказка с самой лучшей началой и бесконечным концом
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