Сочинение:Моя любимая книга о животных

Гость: Гость:

Моя любимая книга о животных. Это книга которая мне очень много рассказала благодаря ей я узнала то что почему перелеты птиц происходит именно осенью. А еще она помогла мне узнать о том что насекомые делятся на многие классы. Моя книга просто бесподобна. Хотя я думаю что все книги это просто чудо.Они нам помогают во всем в жизни, в работе, в школе. Да вообще книги это просто сказка с самой лучшей началой и бесконечным концом