Список качеств необходимых для бизнеса. Общество
Обществознание
Список качеств необходимых для бизнеса. Общество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знание математике чтобы человек был образованным юристом или имел выше образование и тд
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