Какая масса меди выделится при взаимодействии 5,6 граммов железа 64 грамм сульфата ??еди II?
Химия
Какая масса меди выделится при взаимодействии 5,6 граммов железа 64 грамм сульфата ??еди II?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe+CuSO4=FeSO4+Cu n(Fe)=m(Fe) / M(Fe)=5,6 / 56=0,1 моль; n(CuSO4)=m(CuSO4) / M(CuSO4)=64 / 160=0,4 моль; по уравнению реакции количества реагирующих веществ относятся как 1:1, значит, CuSO4 - в избытке. Решаем по недостатку, т.е. по Fe. n(Cu)=nFe)=0,1 моль; m(Cu)=n(Cu) * M(Cu)=0,1 * 64=6,4 г.
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