Какая масса меди выделится при взаимодействии 5,6 граммов железа 64 грамм сульфата ??еди II?

Химия
Какая масса меди выделится при взаимодействии 5,6 граммов железа 64 грамм сульфата ??еди II?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe+CuSO4=FeSO4+Cu n(Fe)=m(Fe) / M(Fe)=5,6 / 56=0,1 моль; n(CuSO4)=m(CuSO4) / M(CuSO4)=64 / 160=0,4 моль; по уравнению реакции количества реагирующих веществ относятся как 1:1, значит, CuSO4 - в избытке. Решаем по недостатку, т.е. по Fe. n(Cu)=nFe)=0,1 моль;  m(Cu)=n(Cu) * M(Cu)=0,1 * 64=6,4 г.
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