составить закон правила о доброте очень срочно Заранее спасибо

Гость: Гость:

1. никогда не обманывать 2. никогда не предать3. всегда слушаться/4.уметь принимать критику5. остановить товарища если он делает что то плохое6. поделится полезными и интересными информациями с товарищем да и вообще я считаю что для доброты не нужны никакие законы их нужно совершать просто так и не ждать ничего в замен