Назовите два любых вопросаобщественной жизни , в решении которых граждане могут принять участие.Объясните ,почему в решении этих вопросов необходимо именно участие гражданского общества .СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТАА

Обществознание
Назовите два любых вопросаобщественной жизни , в решении которых граждане могут принять участие.Объясните ,почему в решении этих вопросов необходимо именно участие гражданского общества .СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТАА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не буду оригинальна,если назову Интернет и ,например,такое достижение,как нано технологии.Сеть Инетернет повзволила обеспечить основное условие постиндустриалного общетства -доступность информации.Не будем говорить о недостатках,но достоинств у нее предостаточно.Стала куда доступнее учеба,например для детей-инвалидов,которые не в состоянии ходить в школу и вообще выходить из дому.Возможность узнавать много нового,находить друзей,очень важна роль Интернета,как помощника в работе.Нанотехнологии позволили нашей науке перейти на совершенно новый новационный уровень.То что возможно сейчас еще пять лет назад казалось фантастикой. 

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