Теплоход шел 3 часа против течения реки и 2 часа по течению реки. Какой путь прошел ??еплоход за эти 5 часов, если собственная скорость теплохода 18,6 км/ч, а скорость течения реки 1,3 км/ч?

Математика

Теплоход шел 3 часа против течения реки и 2 часа по течению реки. Какой путь прошел ??еплоход за эти 5 часов, если собственная скорость теплохода 18,6 км/ч, а скорость течения реки 1,3 км/ч?

Автор: Гость