От пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли две моторные ло??ки через 6 часов расстояние между ними было 378 километров Найдите скорость второй лодки если скорость 1 35 километров в час
Математика
От пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли две моторные ло??ки через 6 часов расстояние между ними было 378 километров Найдите скорость второй лодки если скорость 1 35 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35*6=210км проплыла 1 лодка 2)378-210=158 км проехала 2 лодка 3)168:6=28 км/ч скорость 2 лодки
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