От пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли две моторные ло??ки через 6 часов расстояние между ними было 378 километров Найдите скорость второй лодки если скорость 1 35 километров в час

Математика

От пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли две моторные ло??ки через 6 часов расстояние между ними было 378 километров Найдите скорость второй лодки если скорость 1 35 километров в час

Автор: Гость