70 пампамагите пажалуста
Қазақ тiлi
70 пампамагите пажалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Тама берсе. 3. Коре коре, сойлей сойлей.4 сал пал. 2 извянки не знаю
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