В каком произведений звучит мечта автора о прекрасной поре в жизни народа?

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М. Горький сформировался как человек и как писатель в конце 19 века, одновременно с началом нового периода освободительного движения в России, что наложило определенный отпечаток на все творчество писателя, особенно на его ранние произведения – «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Песня о Соколе» и другие. Главное, что характеризует раннее творчество Горького, - это огромный, искренний жгучий интерес к человеку, горячий отклик на человеческие страдания и неповторимый, мелодичный горьковский литературный язык. И в то же время писатель говорит не только о страданиях человека, он верит в его созидательные силы, стремиться отыскать для каждого путь к счастью и свободе. Именно верой в силы России, силы русского народа, духом патриотизма романтические произведения Горького очень близки к романтической лирике А.С Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. В ранний период творчества А.М. Горький на страницах своих произведений знакомил читателя с людьми скитающимися по просторам Руси. Они либо поверяли писателю историю своей жизни, либо рассказывали легенды, хранящиеся в народной памяти. Поиск смысла жизни, свободы, правды – вот краеугольные камни ранних произведений автора. Центральным звеном романтических произведений Горького становиться образ героического человека, готового к самоотверженному подвигу. «В жизни всегда есть место подвигам», - говорит герой раннего произведения писателя старуха Изергиль. Основной смысл одноименного рассказа автора заключен в старинном афоризме, который Горький любил повторять: «Если я – не за себя, то кто же за меня? Но если я – только за себя, зачем я?..». Главная героиня рассказа, старух Изергиль, очень эмоционально и красочно рассказывает читателю две легенды, в которых противопоставляются два образа – образ Данко и образ Ларры. Оба они – сильные духом люди, но у Ларры вся его сила – только для него, е него нет высокой цели, ради которой стоило бы жить. И конец его жизни бесславен и жалок. Этому эгоизму писатель противопоставляет прекрасную и чистую идею о человеке, который все свои силы отдает служению высокой и благородной цели и прежде всего – служению народу. Таким человеком становиться Данко. Чтобы вывести свой народ к счастью, Данко жертвует собой. Своим пылающим, как солнце, сердцем Данко осветил весь лес, указал соплеменникам дорогу к счастливой и свободной жизни На протяжении всего рассказа мы наблюдаем за жизнью старухи Изергиль. Судьба старухи наглядно подтверждает, что в жизни человека всегда есть место борьбе двух начал: добра и зла, подлости и благородства, высокомерия и человеколюбия, Ларры и Данко. В душе Изергиль много той силы, которая вела к подвигу Данко. Но жизнь не давала ей славной цели, и она растратила свои силы только для себя, как Лара, - зачем он, в чем состоял смысл его жизни? Идею подвига, возвышающего и облагораживающего, Горький положил в основу своей знаменитой «Песни о Соколе». Призыв к абсолютной свободе и есть призыв к подвигам во имя будущего счастья человечества. И этот призыв как нельзя громче в этом произведении писателя, воспевающим образ Сокола, рвущегося к «счастью битвы», свободного и смелого, и осуждающем трусливого и жалкого Ужа. Уж, ни о чем не мечтая, определяет смысл своей жизни следующими словами: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет». Совсем иное влечет Сокола. Гордый Сокол умирает, а Уж, вполне довольный своим беззаботным существованием, остается жить. В «Песне о Соколе» М. Горьким воспевает «безумство храбрых», но это не упоение боем ради боя, не безумная и бесцельная трата сил и времени. В «Песне о Соколе» автор продолжает ту же идею, что была воспета им в легенде о Данко с его горящим сердцем. Рисуя образы героев в своих ранних произведениях, М. Горький обращался к мотивам народного творчества. Традиционный образ сокола, орла положен в основу «Песни о Соколе», образ Данко восходит к народному мифу о Прометее – дарителе огня. Автор при создании своих маленьких рассказов использует характерные только для народного творчества жанры – песню, легенду, сказку, придает ритмический характер. Все это ярко подтверждает неразрывную связь Горького с русским народом, народная мечта о герое – освободители нашла свое отражение в раннем творчестве писателя.