Сколко тонн картофеля осталось
Математика
Сколко тонн картофеля осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18* 29=4 тонны продали в первый день 2) 18- 4 = 14 тонн осталось после первого дня 3) 14* 27= 4 тонны продали во второй день 4) 18-(4+4)= 10 тонн остаталось
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