700000-24618=? 600600-24863=? 804608+96395=? 143807+57296=? 312879-179542=? 529631-181479=? столбиком с проверкой

Математика
700000-24618=? 600600-24863=? 804608+96395=? 143807+57296=? 312879-179542=? 529631-181479=? столбиком с проверкой
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)675382 2)575737 3)901003 4)201103 5)133337 6)348152 кажется так
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