Рассчитайте относительную молекулярную массу веществ, формулы которых: CaO, 3CuCl2, 2Na2SO3 , Fe2(SO4)3
Химия
Рассчитайте относительную молекулярную массу веществ, формулы которых: CaO, 3CuCl2, 2Na2SO3 , Fe2(SO4)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO=40+16=56 3CuCl2=3*63+35.5*2=260 2Na2SO3=23*2+2*32+16*3=158 Fe2(SO4)3=56*2+32*3+16*4*3=400
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