7020:4 столбиком решите

Математика
7020:4 столбиком решите
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7020 : 4  = 1755 4 30 28   22   20     20     20       0
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