7020:4 столбиком решите
Математика
7020:4 столбиком решите
Ответ(ы):
Гость:
7020 : 4 = 1755 4 30 28 22 20 20 20 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Математика
Расшифруйте ребус aс плюс св равно авс одинаковые буквы - это одинаковые цифры а разные буквы разные цифры назовите значение суммы А плюс в плюс с
Физика
Литература
ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ АНАЛИЗ СТИХА ЗАДРОЖАЛИ ЛИСТЫ ОБЛЕТАЯ хорошо бы было если ещё и ??о плану ( дам за это задание 117 бал.)
Русский язык