Как правльно пишется слово сеял или сеел

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Как правльно пишется слово сеял или сеел
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильно писать сеял! (недавно проходили)
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