Расшифруйте ребус aс плюс св равно авс одинаковые буквы - это одинаковые цифры а разные буквы разные цифры назовите значение суммы А плюс в плюс с

Математика

Расшифруйте ребус aс плюс св равно авс одинаковые буквы - это одинаковые цифры а разные буквы разные цифры назовите значение суммы А плюс в плюс с

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