Формулы по физике все за 7 клас

Гость: Гость:

1.F=kx(сила упругости) 2.F=mg(сила тяжести) 3.Eп=mgh(потенциальная энергия тела) 4.Ек=mv^2/2(кинетическая энергия тела) 5.F1l1=F2l2(закон равновесия рычага) 6.F2/F1=S2/S1(гидравлический пресс) 7.m=pv(определение массы тела через его объем и плотность) 8.F(Aрхимеда) =pgV 9.N=A/t(мощность механическая) 10.A=Nt(механическая работа) 11. .s=vt 12. P=pgh 13. Механическая работа. А=FS=FL A=mgh A=pSl 14. Объем. V=N:F V=S:t V=SH V=m:p(плотность) 15. Мощность. N=FV N=mgh:t 16. Сила и вес. F=P F=P=mg F=P=gp(плотность) Sh F=P=А: S F=P=N:V 17. Площадь. S=A:F S=p S 18. Масса. m=p Sh