Решите мне пожалуйста задачу номер 852!

Математика
Решите мне пожалуйста задачу номер 852!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
270 190 = 1.4 длина окружности колеса Длина окр = 2пиR     подставляем значения 1.4 = 2*3.14 * R R = 1.4 6.28         R = 0.2      D = 2 R    = 2 * 0.2  = 0.4 диаметр колеса равен 0.4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Почему звезды бывают разных цветов?
Ответить
Другие предметы
Продолжите предложение-"Я так люблю свою школу,что....."
Ответить
Русский язык
Подберите к каждому имени существительному подходящие по смыслу имя прилагатель??ое из сказки Пример:синее море ...землянка, …корыто, …трава, …...
Ответить
Математика
Витя купил 2,4 кг моркови. сколько купул Коля, если известно, что он купил в 3 раза бо??ьше Вити плыз помогите
Ответить
Геометрия
Отрезки пересекаются в точке O так что AO = CO, OB = ODзнайдить АО если AB = 5 CD = 15AC = 16
Ответить
Русский язык
Соченение на тему совесть
Ответить
Литература
Теплый Хлеб Краткое содержание
Ответить
География
Сколько природных зон находится в Антарктиде? а)одна б)две в)три г)четыри
Ответить
Английский язык
Сочинение на тему мое хобби футбол 10 предложений очень срочно ребят
Ответить
Биология
Почему хару нельзя отнести к высшим пастениям
Ответить