Решите мне пожалуйста задачу номер 852!
Математика
Решите мне пожалуйста задачу номер 852!
Ответ(ы):
Гость:
270 190 = 1.4 длина окружности колеса Длина окр = 2пиR подставляем значения 1.4 = 2*3.14 * R R = 1.4 6.28 R = 0.2 D = 2 R = 2 * 0.2 = 0.4 диаметр колеса равен 0.4
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