Продолжите предложение-"Я так люблю свою школу,что....."
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Продолжите предложение-"Я так люблю свою школу,что....."
Ответ(ы):
Гость:
1.Хочу жить там. Идей нет
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