Теплый Хлеб Краткое содержание

Гость: Гость:

Главные герои : Филька (мальчик) , конь , Понкрат (мельник) Однажды проходили кавалеристы около деревни и бросил там раненного коня. Мельник по имени Понкрат приютил его у себя. Но не смотря на это его все подкармливали. Был в деревне мальчишка по имени Филька, по прозвищу "Ну тебя". И вот Филька раз хаживал с хлебом, а конь подошел к нему (тоже хотел хлеба) Филька ответил: "Ну тебя." Тем самым обидев коня . Филька и не подозревал , что своей жадностью вызвал вьюгу и морозы. Но в конце концов он исправился , собрал всех своих друзей . И они начали кадриль лед на речке перед мельницей. Другие жители по прозьбе Понкрата тоже присоединились. И на этой почве все так с дружились, что раз топили лед. И пришла весна. А Филька угощал коня теплым хлебом