Почему хару нельзя отнести к высшим пастениям

Биология
Почему хару нельзя отнести к высшим пастениям
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Отметим еще, что, рассматривая хару, мы можем установить винт микроскопа так, что видна будет как раз поверхность клеток коры. Тогда легко различить и те щитки из углекислой извести, которые осаждаются из воды на оболочки клеток и довольно густо их одевают.Родственные отношения класса хар еще до сих пор мало выяснены, и их, кажется, правильнее всего считать обособленною группою среди зеленых водорослей, может быть, даже равной по своему значению целому классу. Некоторые усматривали — в наличии коры у оогония и образовании у молодых особей сначала предростка и лишь потом самого растения — сходство с мхами, однако сходство это все же очень слабое.

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