Зробiть розбiр видiленого слова як частини мови ---IНЕЕМ
Українська мова
Зробiть розбiр видiленого слова як частини мови ---IНЕЕМ
Ответ(ы):
Гость:
Інеєм - іменник, п.ф. - іній, заг. назва, неістота, ІІ відміна, м"яка група, О. відм., чол. рід, однина, синтаксичну роль визначити не можна, бо немає речення.
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