Зробiть розбiр видiленого слова як частини мови ---IНЕЕМ

Українська мова
Зробiть розбiр видiленого слова як частини мови ---IНЕЕМ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Інеєм - іменник, п.ф. - іній, заг. назва, неістота, ІІ відміна, м"яка група, О. відм., чол. рід, однина, синтаксичну роль визначити не можна, бо немає речення.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинить загадку про вилку со словом - похоже
Ответить
Алгебра
Скажите пожалуйста срочно надо
Ответить
Математика
Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке
Ответить
Геометрия
Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в точке O известно что AC=10см,BD=6см,AB=5см определить определите периметр треугольника AOB
Ответить
Биология
Чому гепарда відносять до типу хордові?
Ответить