Чому гепарда відносять до типу хордові?
Биология
Чому гепарда відносять до типу хордові?
Ответ(ы):
Гость:
Хордовым характерно наличие внутреннего осевого селета в виде хорды или позвоночника (у высших форм), билатеральная симметрия, хвоста и головного и спинного мозга (у позвоночных) Гепард имеет позвоночник, хвост, симметричен, есть у него головной и спинной мозг
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