Определите географические координаты крайних точек австралии измерьте расстоян??е между ними и дайте им физико географическую характеристику
География
Определите географические координаты крайних точек австралии измерьте расстоян??е между ними и дайте им физико географическую характеристику
Ответ(ы):
Гость:
Крайняя Северная точка- мыс Йорк (11 ю. ш. 140 в. д.) Крайняя Южная точка-Саунт-ист-Пойнт (43 ю.ш 146 в.д.) Крайняя Западная точка- Стип-Пойнт ( 26 ю. ш 114 в.д.) Крайняя Восточная точка- Байрон -( 27 ю. ш. 153 в. д) Протяженность с Запада на Восток почти 4000 км, с Севера на Юг примерно 3860 км.
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