Определите географические координаты крайних точек австралии измерьте расстоян??е между ними и дайте им физико географическую характеристику

Гость: Гость:

Крайняя Северная точка- мыс Йорк (11 ю. ш. 140 в. д.) Крайняя Южная точка-Саунт-ист-Пойнт (43 ю.ш 146 в.д.) Крайняя Западная точка- Стип-Пойнт ( 26 ю. ш 114 в.д.) Крайняя Восточная точка- Байрон -( 27 ю. ш. 153 в. д) Протяженность с Запада на Восток почти 4000 км, с Севера на Юг примерно 3860 км.