проверочные слова и правила к этим словам дерево,выронил,пищать. заранее спаси??о!

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проверочные слова и правила к этим словам дерево,выронил,пищать. заранее спаси??о!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дерево- деревьев, выронил- уронит; пищать - писк. Проверяется ударением.
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