проверочные слова и правила к этим словам дерево,выронил,пищать. заранее спаси??о!
Русский язык
проверочные слова и правила к этим словам дерево,выронил,пищать. заранее спаси??о!
Ответ(ы):
Гость:
Дерево- деревьев, выронил- уронит; пищать - писк. Проверяется ударением.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Выручайте, помогите решить с объяснениями по 1, а остальные, если такие же то я пойму(болела долго, теперь не пойму) №179(а,в) и №180 (желательно в...
Русский язык
Физика
Английский язык
Математика
Українська мова
Математика
С введением нового фасона расход ткани на платье увеличился с 3,2м до3,6 м. на скольк?? процентов увеличился расход ткани на платье?.
Русский язык