Когда сила трения видна

Физика
Когда сила трения видна
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К примеру, когда поезд резко тормозит и летят искры.
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