В чем суть споров между норманнистами и антинорманнистами?
История
В чем суть споров между норманнистами и антинорманнистами?
Ответ(ы):
Гость:
Норманисты придерживались норманской теории. Т.е началом Руси стало приглашение на княжение варяг в Новгород. А антинорманисты считали , что роль варяг слишком преувеличена
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