Выселить наиболее удобным способом (546+189)-89

Математика
Выселить наиболее удобным способом (546+189)-89
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
189-89+546=646 это должно быть правильно
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