Что по мнению Кая было гораздо интересней настоящих цветов и почему?помогите пожалуйста вопрос из рассказа Снежная королева
Литература
Что по мнению Кая было гораздо интересней настоящих цветов и почему?помогите пожалуйста вопрос из рассказа Снежная королева
Ответ(ы):
Гость:
Собирать слова из льдинок, потому что осколки зеркала (плохого) попали ему в сердце и в глаз
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