Привет :з Помогите пожалуйста,буду очень благодарна :3 В коробке было 19 карточек,??ронумерованных от 1 до 19.Из коробки наугад взяли одну карточку.Какова вероятность того ,что на ней написано число: 1.12 2.21 3.четное 4....
Математика
Привет :з Помогите пожалуйста,буду очень благодарна :3 В коробке было 19 карточек,??ронумерованных от 1 до 19.Из коробки наугад взяли одну карточку.Какова вероятность того ,что на ней написано число: 1.12 2.21 3.четное 4.нечетное 5.кратное 3 6.кратное 7 7.простое 8.двузначное 9.в записи которого есть цифра 9 10.в записи которого есть цифра 1 11.в записи которого отсутсвует цифра 5 12.сумма цифр которого делится нацело на 5 6 класс :)
Ответ(ы):
Гость:
1) 2) 0. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Можно было и побольше баллов дать. :(
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Назовите 3 правильные дроби, числитель которых больше, чем 100. Назовите 3 неправиль??ые дроби, знаменитель которых больше, чем 200.
Математика
Алёша построил из кубиков со стороной 1 см башню высотой 12 см с квадратным основан??ем 4 * 4. Борис построил другую башню, высота 11 см, а в основ...
Математика
В двух хранилищах было 1000 ц картофеля.когда из этих хранилищ взяли картофеля поро??ну, в одном из них осталось 249 ц, а в другом- 187 ц.Сколько ц...
Математика
В вазе лежало 15 яблок. Даша угостила 3 подруг, дав всем яблок поровну. Сколько яблок осталось в вазе? (Какое число нужно взять за Х помогите пжлст...
Қазақ тiлi
Срочно!!! Люди пожалуйста помогите!!!!!! Төмендегі зергерлік бұйымдардың қайсысын ??асар едіңдер? Керекті құралдарды атаңдар. Сырға Жүзік А...
Геометрия
Дано: равнобедренный треугольник Р треугольника=42см., боковая страна в 3 раза боль??е основания. Найти: стороны треугольника.
Обществознание
Английский язык