Привет :з Помогите пожалуйста,буду очень благодарна :3 В коробке было 19 карточек,??ронумерованных от 1 до 19.Из коробки наугад взяли одну карточку.Какова вероятность того ,что на ней написано число: 1.12 2.21 3.четное 4....

Математика

Привет :з Помогите пожалуйста,буду очень благодарна :3 В коробке было 19 карточек,??ронумерованных от 1 до 19.Из коробки наугад взяли одну карточку.Какова вероятность того ,что на ней написано число: 1.12 2.21 3.четное 4.нечетное 5.кратное 3 6.кратное 7 7.простое 8.двузначное 9.в записи которого есть цифра 9 10.в записи которого есть цифра 1 11.в записи которого отсутсвует цифра 5 12.сумма цифр которого делится нацело на 5 6 класс :)

Автор: Гость