В вазе лежало 15 яблок. Даша угостила 3 подруг, дав всем яблок поровну. Сколько яблок осталось в вазе? (Какое число нужно взять за Х помогите пжлст((9(
Математика
В вазе лежало 15 яблок. Даша угостила 3 подруг, дав всем яблок поровну. Сколько яблок осталось в вазе? (Какое число нужно взять за Х помогите пжлст((9(
Ответ(ы):
Гость:
За Х надо взять число 5 т.к.15:3=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Срочно!!! Люди пожалуйста помогите!!!!!! Төмендегі зергерлік бұйымдардың қайсысын ??асар едіңдер? Керекті құралдарды атаңдар. Сырға Жүзік А...
Геометрия
Дано: равнобедренный треугольник Р треугольника=42см., боковая страна в 3 раза боль??е основания. Найти: стороны треугольника.
Обществознание