В вазе лежало 15 яблок. Даша угостила 3 подруг, дав всем яблок поровну. Сколько яблок осталось в вазе? (Какое число нужно взять за Х помогите пжлст((9(

Математика

В вазе лежало 15 яблок. Даша угостила 3 подруг, дав всем яблок поровну. Сколько яблок осталось в вазе? (Какое число нужно взять за Х помогите пжлст((9(

Автор: Гость