Дано: равнобедренный треугольник Р треугольника=42см., боковая страна в 3 раза боль??е основания. Найти: стороны треугольника.
Геометрия
Дано: равнобедренный треугольник Р треугольника=42см., боковая страна в 3 раза боль??е основания. Найти: стороны треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть Х см основание треугольника, тогда одна сторона 3Х см, а две стороны (3Х+3Х)=6Х. Известно, что Р=42 см. Составим уравнение : Х+6Х=42; 7Х=42; Х=6. Значит, основание треугольника равно 6 см, а одна сторона 3*6=18 см. Ответ : 6 см, 18 см, 18 см.
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