Напишите сочинение на тему Бородино в интернете не смотрите я смотрела

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Стихотворение «Бородино», написанное в 1837 году к двадцатипятилетию Бородинской битвы, стало первым опубликованным стихотворением Лермонтова, появившимся на страницах журнала современник. Но впервые к этой теме поэт обратился еще в юношеском стихотворении «Поле Бородина» в 1830 году. Из этой первоначальной зарисовки Бородинского сражения и выросло знаменитое стихотворение поэта, воплотившее его размышления об историческом прошлом России и ее дальнейшей судьбе, поставившее проблему национального характера и выразившее отношение автора к современному ему поколению. Вместе с тем стихотворение «Бородино» стало новым этапом в развитии поэзии Лермонтова, связанным с появлением в нем реалистических тенденций. С этой точки зрения очень показательно сравнение его со стихотворением «Поле Бородина», написанным шестнадцатилетним поэтом-романтиком. Там еще чувствовались отголоски классической оды, но в целом стиль его был приподнято-романтическим. Так, явно под влиянием стилистики торжественной оды дается общая оценка исторического значения Бородинской битвы: Однако же в преданьях славы Все громче Рымника, Полтавы Гремит Бородино. Скорей обманет глас пророчий, Скорей небес погаснут очи, Чем в памяти сынов полночи Изгладится оно. В этом юношеском стихотворении чувствуется склонность к эффектным положениям, столь характерным для романтических поэм. Ночь перед битвой представляется в шуме бури, которая «дика, как песнь свободы»; после страшного сражения герой склоняет голову «на труп застывший, как на ложе». Один из эпизодов битвы передается рассказчиком в таких ярко романтических красках: Мой пал товарищ, кровь лилася, Душа от мщения тряслася, И пуля смерти понеслася Из моего ружья.