А) Найдите смежные углы,если один из них в 3раза больше второго. Б)Найдите смежные углы,если величина одного из них на 20 градусов больше величины второго В)Найдите смежные углы,если величина одного из них сотстовляет 2/3 вел...
Математика
А) Найдите смежные углы,если один из них в 3раза больше второго. Б)Найдите смежные углы,если величина одного из них на 20 градусов больше величины второго В)Найдите смежные углы,если величина одного из них сотстовляет 2/3 величины второго...
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