Помогите придумать предложения с словами:трудиться,трудится,надеяться,надеется,??тараться,старается

Гость: Гость:

Я люблю трудиться над задачами по математике. Петя трудится над своей работой по рисованию. Главное - надеяться на лучшее. Он еще на что-то надеется! Чтобы добиться результата нужно стараться. Вова старается, чтобы получить хорошие оценки.