Помогите придумать предложения с словами:трудиться,трудится,надеяться,надеется,??тараться,старается
Русский язык
Помогите придумать предложения с словами:трудиться,трудится,надеяться,надеется,??тараться,старается
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю трудиться над задачами по математике. Петя трудится над своей работой по рисованию. Главное - надеяться на лучшее. Он еще на что-то надеется! Чтобы добиться результата нужно стараться. Вова старается, чтобы получить хорошие оценки.
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