Чем можно объяснить тотфакт, что членистоногие ,обитающие в глубоких слоях почвы ??меют более тонкие покровы, чем близкие им виды, населяющие поверхностные слои?
Биология
Чем можно объяснить тотфакт, что членистоногие ,обитающие в глубоких слоях почвы ??меют более тонкие покровы, чем близкие им виды, населяющие поверхностные слои?
Ответ(ы):
Гость:
Членистоногие обитающие на пов земли взаимодействуют с солнцем,и толстые покровы для защиты от чрезмерного перегрева и для защиты от др животных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Составь уравнение и реши его если АВ=хсм АС =24см КМ=36СМ И ПЕРИМЕТРЫ ДАННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ РАВНИ.НАЙДИ ПЕРИМЕТР КАЖДОГО ПРЯМОУГОЛЬНИКА
Математика
в стаде 800 голов рогатого скота из них 1/10 козы 1/4 коровы а остальные овцы сколько овец в стаде?поскорее)
Русский язык
Напишите существительные в форме творительного падежа единственно числа: Алыча,вожжа,гараж,душа,каланча,камыш,ковш,левша,лихач,малыш,монтаж,парча...
Математика
Математика
Математика
Українська мова
Математика
Помогите пожалуйста решить! В палатку привезли 8 коробок яблок по 9 кг в каждой и столько же коробок груш по 7 кг в каждой.запиши,что обозначают да...