Чем можно объяснить тотфакт, что членистоногие ,обитающие в глубоких слоях почвы ??меют более тонкие покровы, чем близкие им виды, населяющие поверхностные слои?

Биология

Чем можно объяснить тотфакт, что членистоногие ,обитающие в глубоких слоях почвы ??меют более тонкие покровы, чем близкие им виды, населяющие поверхностные слои?

Автор: Гость