Напишите существительные в форме творительного падежа единственно числа: Алыча,вожжа,гараж,душа,каланча,камыш,ковш,левша,лихач,малыш,монтаж,парча,плечо,рубеж,саранча,сургуч,тираж,тягач,уж,ханжа,хвощ,чусуча,чиж.
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Напишите существительные в форме творительного падежа единственно числа: Алыча,вожжа,гараж,душа,каланча,камыш,ковш,левша,лихач,малыш,монтаж,парча,плечо,рубеж,саранча,сургуч,тираж,тягач,уж,ханжа,хвощ,чусуча,чиж.
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