Пожайлуста помагите решить.все на фото.

Математика
Пожайлуста помагите решить.все на фото.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из 9 палочек сложили трапецию две палочки вверху две справа две слева и три снизу 
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