Пожайлуста помагите решить.все на фото.
Математика
Пожайлуста помагите решить.все на фото.
Ответ(ы):
Гость:
Из 9 палочек сложили трапецию две палочки вверху две справа две слева и три снизу
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