Учити і вчений це споріднені слова

Українська мова
Учити і вчений це споріднені слова
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так, учити і вчений - це споріднені слова. Просто тут відбулося чергування звуків у-в.
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