В гостинице 4 этажа.На каждом этаже 8 одноместный номеров и 32 двухместный.Сколько человек могут проживать в гостинице одновременно?
Математика
В гостинице 4 этажа.На каждом этаже 8 одноместный номеров и 32 двухместный.Сколько человек могут проживать в гостинице одновременно?
Ответ(ы):
Гость:
1)32+8=40(ч)на каждом этаже 2)40×4=160(ч)могут жить в гостинице одновременно
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