В гостинице 4 этажа.На каждом этаже 8 одноместный номеров и 32 двухместный.Сколько человек могут проживать в гостинице одновременно?

Математика

В гостинице 4 этажа.На каждом этаже 8 одноместный номеров и 32 двухместный.Сколько человек могут проживать в гостинице одновременно?

Автор: Гость