При угадование целого числа в некотором диапазоне было получено 7 бит информации. Сколько чисел содержит этот диапазон?
Информатика
При угадование целого числа в некотором диапазоне было получено 7 бит информации. Сколько чисел содержит этот диапазон?
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