Двум братьем всесте 40 лет сколько лет старшему брату ели половина лет одного равн?? тьи лет другого

Математика
Двум братьем всесте 40 лет сколько лет старшему брату ели половина лет одного равн?? тьи лет другого
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х лет одному брату 40-х второму х/2=(40-х)/3 3х=80-2х 5х=80 х=16 лет одному 40-16=24 года второму
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