Кто пришёл 1,2 и 3 Джон пробежал 30 метров в 5 секунд ( 1с 6м) Чон 48метров в 6 секунд( 1с 8м) Мустофа 63 метра в 9 секунд(1с 7м)
Английский язык
Кто пришёл 1,2 и 3 Джон пробежал 30 метров в 5 секунд ( 1с 6м) Чон 48метров в 6 секунд( 1с 8м) Мустофа 63 метра в 9 секунд(1с 7м)
Ответ(ы):
Гость:
1 чон 2 мустофа 3джон по другому не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры всего 560 штук карандаши были в 40 коробках по 12 штук каждой а фломастеры в 10 коробках поровну...
Математика
За день на почте приняли несколько посылок с книгами по 8 кг каждая и столько же по??ылок с фруктами по 6 кг каждая масса всех посылок 32 кг найди ...
Математика
При каких значениях а частное 12:а будет: а) натуральным числом ; б) неправильной дробью; в) правильной дробью; Ответьте прошу!
Обществознание
История
Литература