Кто пришёл 1,2 и 3 Джон пробежал 30 метров в 5 секунд ( 1с 6м) Чон 48метров в 6 секунд( 1с 8м) Мустофа 63 метра в 9 секунд(1с 7м)

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Кто пришёл 1,2 и 3 Джон пробежал 30 метров в 5 секунд ( 1с 6м) Чон 48метров в 6 секунд( 1с 8м) Мустофа 63 метра в 9 секунд(1с 7м)

Автор: Гость