Длина-8 дм,p=56дм в квадрате? надо найти ширину

Математика
Длина-8 дм,p=56дм в квадрате? надо найти ширину
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Периметр это сумма всех сторон. В квадрате все стороны равны. По этому таких условий не может быть, потому что периметр с стороной 8 в квадрате равен = 32. Возможно вы имеете ввиду не квадрат, а прямоугольник?
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